25 Şubat 2020, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2020

'in 23'üncü haftasında sahasında 'e 2-1 mağlup olan 'da teknik direktör , taraftarların kendisini istifaya davet etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Rizeli olduğunu vurgulayan Kartal, herkesin armasına saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün Rizespor'un en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana 'İstifa' diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez" dedi.


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