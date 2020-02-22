22 Şubat 2020, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’da hedef ilk 5

Rizespor’da hedef ilk 5
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Ligde 3 maçtır kazanamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan , camiaya umut dağıttı. hatalarından dolayı çok canlarının yandığını vurgulayan Başkan Kartal, "'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum' der ve giderim" yorumunu yaptı.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan , camiaya umut dağıttı. hatalarından dolayı çok canlarının yandığını vurgulayan Başkan Kartal, "'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum' der ve giderim" yorumunu yaptı.

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