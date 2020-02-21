21 Şubat 2020, Cuma
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Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor!
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, istifa söylentilerine sert çıktı.
Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, istifa söylentilerine sert çıktı. Yönetimle uyumlu çalıştıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Birileri istedi diye istifa etmeyeceğim. Birileri sürekli 'kim oynuyor, hoca ne zaman gidiyor, yönetim istifa edecek mi?' söylemlerini dillendiriyorlar. Bu kulüp sosyal medyadan yönetilmiyor. Herkes kendi işine baksın" diye bir sert tepki gösterdi.
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