21 Şubat 2020, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor!

Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor!
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan 'da teknik direktör , istifa söylentilerine sert çıktı.

Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan 'da teknik direktör , istifa söylentilerine sert çıktı. Yönetimle uyumlu çalıştıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Birileri istedi diye istifa etmeyeceğim. Birileri sürekli 'kim oynuyor, hoca ne zaman gidiyor, yönetim istifa edecek mi?' söylemlerini dillendiriyorlar. Bu kulüp sosyal medyadan yönetilmiyor. Herkes kendi işine baksın" diye bir sert tepki gösterdi.
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