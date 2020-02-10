10 Şubat 2020, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

Rizespor Süper Lig'e Adana'da hazırlanacak
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'de bu akşam oynanması gereken Göztepe maçı için İzmir'e yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen , gelecek haftaki FK karşılaşmasının hazırlıklarını 'da yapacak.

kafilesi, 'in 21'inci hafta müsabakası için önceki gün Göztepe deplasmanına gitmek istedi. Ancak, Karadeniz ekibi, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki seferlerin akmasıyla İzmir'e gidemedi. Bunun üzerine Çaykur Rizespor durumu () yetkililerine iletti ve Göztepe maçının ertelenmesi talebinde bulundu. TFF de bu talebi olumlu bularak maçı erteledi.

Halen Rize'de bulunan Çaykur Rizespor kafilesi, yarın hava yoluyla 'ya giderek 22'nci hafta müsabakası olan FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Adana Demirspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından Gaziantep'e geçecek.

Süper Lig karşılaşması ertelendi! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Çaykur Rizespor ertelenme talebinde bulundu Çaykur Rizespor ertelenme talebinde bulundu
Çaykur Rizespor'a kar engeli Çaykur Rizespor'a kar engeli
F.Bahçe istemişti! Sözleşme uzattı... F.Bahçe istemişti! Sözleşme uzattı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör