09 Şubat 2020, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Çaykur Rizespor ertelenme talebinde bulundu
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Kulübü, uçak seferlerinin kar yağışı nedeniyle iptal edilmesinin ardından 'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna () başvuruda bulundu.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı iptal edildiğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle 'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk. Yetkililer ile yapılan son görüşmede ertelenmesi için olumlu görüş bildirdiler. Maçın ertelendiğini söyleyebiliriz. Resmi yazıyı bekliyoruz." diye konuştu.

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