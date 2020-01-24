24 Ocak 2020, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Rize isyan etti

Rize isyan etti
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90+7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, kaleci Okan'a faul yapıldığı gerekçesiyle Oğulcan'ın attığı golü geçerli saymadı ve bu karar Rizeli oyuncular ile teknik heyetin büyük tepkisini çekti.
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