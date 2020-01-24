"Böyle elenmek üzüyor"

Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti.

Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti. Kartal, "Bu maç daha çok tartışılır. Maçtan sonra hakemin yanına gittim. Hocam neden iptal ettiniz? diye sordum. Dedi ki, kaleciye faul var. Kaleciye faul yok. Galatasaraylı iki oyuncu çarpışıyor" dedi.