24 Ocak 2020, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

"Böyle elenmek üzüyor"

Böyle elenmek üzüyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti.

Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti. Kartal, "Bu maç daha çok tartışılır. Maçtan sonra hakemin yanına gittim. Hocam neden iptal ettiniz? diye sordum. Dedi ki, kaleciye faul var. Kaleciye faul yok. Galatasaraylı iki oyuncu çarpışıyor" dedi.

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