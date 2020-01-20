21 Ocak 2020, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal: “Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı”

“Bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı”
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, doğrudan rakipleri olan Gençlerbirliği’ni yenmeleri gerektiğini ve bunu doğru bir strateji izleyerek yaptıklarını ifade etti.

'in 18. haftasında evinde ile karşılaştı. Müsabaka Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Teknik adam maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu tip maçlarda kazanma mecburiyetlerinin olduğunu ve güzel hazırlandıklarını belirtti.

Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hafta içi kupa maçının ardından çok güçlü antrenmanlar yaptık. Son üç günüdür doğrudan rakibimiz olan Gençlerbirliği için akıl koymamız gerekiyordu. Tempo yoktu, oyunda yoktu ancak bu tip maçlarda kazanma mecburiyetimiz vardı. Bir anda mağlup duruma da düşebilirsiniz. Gençlerbirliği maçlarına bakın, kazandığı bütün maçları böyle kazandı. Sabırlı oynadık, sakat oyuncularımız vardı, bu maça bir stratejiyle hep birlikte başladık. Belki çok pozisyonumuz yoktu ama bunu sürdürmemiz gerekiyordu. Golü attığımız zaman kazanacağımızı oyuncularıma söyledim. Bir plan doğrultusunda gittik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu gece bir toplantı yapacağım. Hücum alanında yıldız bir oyuncu için uğraşıyoruz."

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