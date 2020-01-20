20 Ocak 2020, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Andry Boriachuk Çaykur Rizespor'da

Andry Boriachuk Çaykur Rizespor'da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından , Skoda'dan sonra bir santrfor transferi daha yaptı. Karadeniz ekibi forması giyen Ukraynalı futbolcu Andry Boriachuk'u kadrosuna kattı.

ekiplerinden , Ukraynalı forvet oyuncusu Andry Boriachuk'u renklerine bağladı. takımından Rizespor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu hücum bölgesinde her mevkide görev yapabiliyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Shakhtar Donetsk Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Palkin ile Kiev'de yaptığı görüşmelerin ardından kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncunun bu akşam Rize'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, Andrii Boriachuk transferinde yeşil-mavili ekibe gösterdiği yakın ilgiden dolayı Palkin'e teşekkür edildi.

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