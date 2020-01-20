Andry Boriachuk Çaykur Rizespor'da
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Çaykur Rizespor, Skoda'dan sonra bir santrfor transferi daha yaptı. Karadeniz ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı futbolcu Andry Boriachuk'u kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet oyuncusu Andry Boriachuk'u renklerine bağladı. Shakhtar Donetsk takımından Rizespor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu hücum bölgesinde her mevkide görev yapabiliyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Shakhtar Donetsk Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Palkin ile Kiev'de yaptığı görüşmelerin ardından kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncunun bu akşam Rize'ye geldiği belirtildi.
Açıklamada, Andrii Boriachuk transferinde yeşil-mavili ekibe gösterdiği yakın ilgiden dolayı Palkin'e teşekkür edildi..
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