19 Ocak 2020, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

‘1 numara’ Gökhan Akkan

‘1 numara’ Gökhan Akkan
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius’un yerine Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan’ın peşine düştü.

Ara transfer döneminde 'limit' sorunu nedeniyle istediği oyuncularla yapılacak görüşmeleri rafa kaldırmak zorunda kalan yönetimi, 2020-21 dönemi için kolları sıvadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan kaleci Karius için 8.5 milyon euro'luk hakkını kullanmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, onun yerine bir sonraki sezon gelmesi muhtemel yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli kaleciye yöneldi. İlk hedefin ise Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan olduğu öğrenildi. 'nın da yerli kaleciden yana tavır koyduğu ancak yönetimin önüne getirdiği Sinan Bolat ile eski öğrencisi isimlerini ayaklarını iyi kullanamadıkları için reddettiği bildirildi. Avcı'nın Gökhan'ı da bu konuda fazla yeterli bulmamasına rağmen 25 yaşında olması ve halen gelişmeye devam etmesi nedeniyle tercih ettiği gelen haberler arasında.
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