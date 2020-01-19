19 Ocak 2020, Pazar
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‘1 numara’ Gökhan Akkan
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius’un yerine Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan’ın peşine düştü.
Ara transfer döneminde 'limit' sorunu nedeniyle istediği oyuncularla yapılacak görüşmeleri rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, 2020-21 dönemi için kolları sıvadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan kaleci Karius için 8.5 milyon euro'luk hakkını kullanmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, onun yerine bir sonraki sezon gelmesi muhtemel yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli kaleciye yöneldi. İlk hedefin ise Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da yerli kaleciden yana tavır koyduğu ancak yönetimin önüne getirdiği Sinan Bolat ile eski öğrencisi Volkan Babacan isimlerini ayaklarını iyi kullanamadıkları için reddettiği bildirildi. Avcı'nın Gökhan'ı da bu konuda fazla yeterli bulmamasına rağmen 25 yaşında olması ve halen gelişmeye devam etmesi nedeniyle tercih ettiği gelen haberler arasında.
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