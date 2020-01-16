16 Ocak 2020, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor'da şok ayrılık!
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

ekiplerinden 'da Belçikalı oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Sezon başında Zulte Waregem'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, 'da 8 maçta forma giydi ve iki asist yaptı.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray | ÖZET

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