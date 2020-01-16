Çaykur Rizespor Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Sezon başında Zulte Waregem'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor'da 8 maçta forma giydi ve iki asist yaptı.