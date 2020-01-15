16 Ocak 2020, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal: Final toplarında etkili olabilseydik farklı olurdu

Final toplarında etkili olabilseydik farklı olurdu
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçının ardından yaptığı açıklamada final paslarında daha etkili olmaları durumunda skorun daha farklı olabileceğini söyledi.

son 16 turu ilk maçında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin ikinci yarısının Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, "'a avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandık. Gayet güzel kamp geçirdik. Morallerimiz iyiydi. Maça iyi başladık. Galatasaray ilk yarıda topla daha etkin oynadı ama biz bir gol bulduk. Tek şanssızlığımız vardı, golü attık, ancak çok çabuk gol yedik. Devreyi golsüz bitirebilseydik maçı kazanabilirdik. İkinci yarı, final paslarını daha etkili yapabilseydik daha farkı olurdu. Bugün takımım iyi mücadele ederek maçı berabere bitirdi. Her şey ikinci tur için İstanbul'daki maça kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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