İsmail Kartal: Final toplarında etkili olabilseydik farklı olurdu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada final paslarında daha etkili olmaları durumunda skorun daha farklı olabileceğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin ikinci yarısının Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, "İstanbul'a avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandık. Gayet güzel kamp geçirdik. Morallerimiz iyiydi. Maça iyi başladık. Galatasaray ilk yarıda topla daha etkin oynadı ama biz bir gol bulduk. Tek şanssızlığımız vardı, golü attık, ancak çok çabuk gol yedik. Devreyi golsüz bitirebilseydik maçı kazanabilirdik. İkinci yarı, final paslarını daha etkili yapabilseydik daha farkı olurdu. Bugün takımım iyi mücadele ederek maçı berabere bitirdi. Her şey ikinci tur için İstanbul'daki maça kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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