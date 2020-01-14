14 Ocak 2020, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

El Kabir gönderildi

El Kabir gönderildi
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

, El Kabir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

, El Kabir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ligde 2. haftadaki maçında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.
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