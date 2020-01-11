11 Ocak 2020, Cumartesi
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Rize çekya’dan Skoda’yı alıyor
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Atmaca, Slavia Prag’da sözleşmesi bitecek, ilk yarıda 9 gol, 4 asist yapan Skoda’yla el sıkıştı.
Vedat Muriqi'yi Fenerbahçe'ye sattıktan sonra boşluğunu dolduramayan Çaykur Rizespor, aradığı ismi Çekya'da buldu. Atmaca, Slavia Prag'da oynayan Milan Skoda ile anlaştı. Kontratı bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün, imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Skoda, sezonun ilk yarısında 19 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. 19 kez milli olurken, 4 gol attı.
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