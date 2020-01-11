11 Ocak 2020, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rize çekya’dan Skoda’yı alıyor

Rize çekya’dan Skoda’yı alıyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Atmaca, Slavia Prag’da sözleşmesi bitecek, ilk yarıda 9 gol, 4 asist yapan Skoda’yla el sıkıştı.

Vedat Muriqi'yi Fenerbahçe'ye sattıktan sonra boşluğunu dolduramayan , aradığı ismi Çekya'da buldu. Atmaca, Slavia Prag'da oynayan Milan Skoda ile anlaştı. Kontratı bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün, imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Skoda, sezonun ilk yarısında 19 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. 19 kez milli olurken, 4 gol attı.
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