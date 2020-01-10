10 Ocak 2020, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’a 4 transfer

Rizespor’a 4 transfer
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Harmash'ın dışında 4 transfer daha yapacaklarını aktardı. Bal, "4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Hepsi 10 güne netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" bilgisini verdi.

Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Harmash'ın dışında 4 transfer daha yapacaklarını aktardı. Bal, "4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Hepsi 10 güne netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" bilgisini verdi.

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