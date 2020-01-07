Adebayor Çaykur Rizespor ile görüşüyor!

İstikbal Mobilya Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor için bir Süper Lig kulübü daha devreye girdi. Togolu golcünün bu ekiple görüşmelere başladığı bildirildi.

Transferde son dakika gelişmesi... Kayserispor'la yol ayrımına giden Emmanuel Adebayor için bir Süper Lig ekibi daha devreye girdi, görüşmeler başladı...

Transferde adı Aston Villa'yla ciddi şekilde anılan Emmanuel Adebayor için Çaykur Rizespor devreye girdi. Son olarak Dinamo Kiev'den Harmash'ı kadrosuna katan Yeşil-Mavililer yıldız oyuncu hakkında karar aşamasında.

ADEBAYOR'UN PERFORMANSI;

Önceki gün Dinamo Kiev forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Harmash'a imza attıran Çaykur Rizespor'un transferler için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İsmail Kartal'ın forvete de mutlaka transfer istediği öğrenilirken özellikle Kayserispor'dan ayrılan Adebayor'un üzerinde durduğu öğrenildi. Fanatik'te yer alan habere göre; adı son günlerde ciddi şekilde Aston Villa ile anılan Togolu yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Rizespor eğer uygun bir yıllık ücret ortaya çıkması halinde bu transferde yol haritasını belirleyecek.

EL KABIR'E KAPI GÖRÜNDÜ

Bu arada Çaykur Rizespor'da yolların ayrılacağı isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Forvetlerden El Kabir'e takımda düşünülmediği iletildi. Başarılı oyuncu için gelen teklif olması halinde kolaylık sağlanacak. Öte yandan sezon başında Altınordu'dan kadroya katılan Yusuf Acer de 1. Lig'e kiralanacak.