07 Ocak 2020, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Adebayor Çaykur Rizespor ile görüşüyor!

Adebayor Süper Lig takımıyla anlaştı!
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

İstikbal Mobilya Kayserispor ile yollarını ayıran için bir kulübü daha devreye girdi. Togolu golcünün bu ekiple görüşmelere başladığı bildirildi.

Transferde son dakika gelişmesi... Kayserispor'la yol ayrımına giden için bir ekibi daha devreye girdi, görüşmeler başladı...

Transferde adı 'yla ciddi şekilde anılan Emmanuel Adebayor için devreye girdi. Son olarak Dinamo Kiev'den Harmash'ı kadrosuna katan Yeşil-Mavililer yıldız oyuncu hakkında karar aşamasında.

ADEBAYOR'UN PERFORMANSI;

Önceki gün Dinamo Kiev forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Harmash'a imza attıran Çaykur Rizespor'un transferler için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Lukas Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması!

Karadeniz ekibinde teknik direktör 'ın forvete de mutlaka istediği öğrenilirken özellikle Kayserispor'dan ayrılan Adebayor'un üzerinde durduğu öğrenildi. Fanatik'te yer alan habere göre; adı son günlerde ciddi şekilde Aston Villa ile anılan Togolu yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Rizespor eğer uygun bir yıllık ücret ortaya çıkması halinde bu transferde yol haritasını belirleyecek.

EL KABIR'E KAPI GÖRÜNDÜ

Bu arada Çaykur Rizespor'da yolların ayrılacağı isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Forvetlerden El Kabir'e takımda düşünülmediği iletildi. Başarılı oyuncu için gelen teklif olması halinde kolaylık sağlanacak. Öte yandan sezon başında Altınordu'dan kadroya katılan Yusuf Acer de 1. Lig'e kiralanacak.

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