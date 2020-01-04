04 Ocak 2020, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılacak

Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılacak
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

ekiplerinden , Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw ve Mostapha El Kabir'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde ikinci yarı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

İç transferde önceliğin gönderilecek oyuncularda olduğuna değinen Bakır, "Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw ve Mostapha El Kabir'in kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Bu oyuncular ikinci yarı kadromuzda yer almayacaktır. Ayrıca Yusuf Acer'in de kiraya verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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