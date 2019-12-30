30 Aralık 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Abarhoun sevinemedi

Abarhoun sevinemedi
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Çaykur Rizespor 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Abarhoun ile eşitlik golünü buldu. Kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayan Faslı futbolcu şutu sırasında kafasını rakibin dizine çarptı. Takım arkadaşları sevinirken 30 yaşındaki futbolcu acı içinde yerde kaldı.

Çaykur Rizespor 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Abarhoun ile eşitlik golünü buldu. Kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayan Faslı futbolcu şutu sırasında kafasını rakibin dizine çarptı. Takım arkadaşları sevinirken 30 yaşındaki futbolcu acı içinde yerde kaldı.
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