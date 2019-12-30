30 Aralık 2019, Pazartesi
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Abarhoun sevinemedi
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Çaykur Rizespor 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Abarhoun ile eşitlik golünü buldu. Kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayan Faslı futbolcu şutu sırasında kafasını rakibin dizine çarptı. Takım arkadaşları sevinirken 30 yaşındaki futbolcu acı içinde yerde kaldı.
Çaykur Rizespor 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Abarhoun ile eşitlik golünü buldu. Kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayan Faslı futbolcu şutu sırasında kafasını rakibin dizine çarptı. Takım arkadaşları sevinirken 30 yaşındaki futbolcu acı içinde yerde kaldı.
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