Çok güzel hareketler

Çaykur Rizespor taraftarları dün örnek bir davranışa imza attı. Yeşil-mavililer, Trabzonlular’ı şehir girişinde çiçeklerle karşıladı CO

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı. Dün de taraftarlar verdikleri mesajla öne çıktı. Çaykur Rizespor taraftarları, Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı. Birbirleriyle fotoğraflar çektiren iki takım taraftarları, birlikte şarkı da söyledi. Bu yaşananlar, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki takım taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahsedildi.