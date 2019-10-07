07 Ekim 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çok güzel hareketler

Çok güzel hareketler
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2019

taraftarları dün örnek bir davranışa imza attı. Yeşil-mavililer, Trabzonlular’ı şehir girişinde çiçeklerle karşıladı CO

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı. Dün de taraftarlar verdikleri mesajla öne çıktı. taraftarları, Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı. Birbirleriyle fotoğraflar çektiren iki takım taraftarları, birlikte şarkı da söyledi. Bu yaşananlar, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki takım taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahsedildi.

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