01 Ekim 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Barış Alıcı: "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz"

Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 Giriş Tarihi: 30.09.2019

'un orta saha oyuncusu , 'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü 'u konuk edecekleri maçla ilgili, " derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız." dedi.

Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , sezona iyi başladıklarını ancak ardından bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Kendilerine yönelik beklentiye dikkati çeken Barış, "Biz futbolcular olarak bu beklentiyi karşılamak zorundayız. İyi bir başlangıçtan sonra böyle kazalar olabiliyor. Sonuçta bu futbol. Biz yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Barış, hafta sonu 'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu maçın önemini biliyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır şekilde maça çıkacağız. Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini sonuna kadar hissedeceğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçta bile inanılmaz destek verdiler. derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız."

Kendi performansını da değerlendiren Barış Alıcı, "Herkes oynamak ister ancak sadece 11 kişi sahada yer alabiliyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hiçbir zaman o coşku ve isteği kaybetmedim. Bunu kaybederseniz olmaz. Daha fazla çalışarak ilerleyen zamanlarda ilk 11'e girebileceğimi düşünüyorum. Takıma daha fazla katkı vermek istiyorum. Takım olarak ivmeyi yakaladığımız zaman, her şey daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.


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