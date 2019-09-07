07 Eylül 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

"Bir ve beraber olmalıyız"

Bir ve beraber olmalıyız
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Rizespor İsmail , beraberinde bazı futbolcularla ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek yaş çayın kuru çaya dönüştürülmesi evrelerini inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan , milli araya çok moralli girdiklerine vurgu yaparak, "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti. Bunu ekip olarak başardık. Aldığımız yedi puan, benimle birlikte taraftarımızı, medyayı, şehri mutlu etti. Bir ve beraber olmalıyız. Kötü günde yere düştüğümüz zaman, birbirimizi ayağa kaldırmasını bilmeliyiz. Birbirimize el vermeliyiz. Ancak böyle başarılı olabiliriz" şeklinde konuştu.
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