07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
"Bir ve beraber olmalıyız"
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, beraberinde bazı futbolcularla ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek yaş çayın kuru çaya dönüştürülmesi evrelerini inceledi.
Burada açıklamalarda bulunan Kartal, milli araya çok moralli girdiklerine vurgu yaparak, "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti. Bunu ekip olarak başardık. Aldığımız yedi puan, benimle birlikte taraftarımızı, medyayı, şehri mutlu etti. Bir ve beraber olmalıyız. Kötü günde yere düştüğümüz zaman, birbirimizi ayağa kaldırmasını bilmeliyiz. Birbirimize el vermeliyiz. Ancak böyle başarılı olabiliriz" şeklinde konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"