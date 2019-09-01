01 Eylül 2019, Pazar
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"1 puanı hak ettik"
Giriş Tarihi: 01.09.2019
İsmail Kartal, “Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Puanı hak ettik. Kazanabilirdik” dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbul'dan puanla aydıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş çok baskılı başladı. Kaliteli ayakları, kuvvetli taraftarları var. İyi kapandık. İlk yarı bitmeden çok da güzel bir gol bulduk. Kötü bir dakikada golü yedik ama korumayı bildik. Bir daha öne geçebilirdik. Tartışmalı pozisyonlar var. Milli arada çalışacağız. Oyuncularımı kutlarım" diye konuştu.
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