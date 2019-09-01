01 Eylül 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

"1 puanı hak ettik"

1 puanı hak ettik
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2019

, “Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Puanı hak ettik. Kazanabilirdik” dedi.

, 'dan puanla aydıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, " çok baskılı başladı. Kaliteli ayakları, kuvvetli taraftarları var. İyi kapandık. İlk yarı bitmeden çok da güzel bir gol bulduk. Kötü bir dakikada golü yedik ama korumayı bildik. Bir daha öne geçebilirdik. Tartışmalı pozisyonlar var. Milli arada çalışacağız. Oyuncularımı kutlarım" diye konuştu.
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