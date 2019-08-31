01 Eylül 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Oğulcan Çağlayan: "Umarım gelişen futbolumuzun üzerine koyarız"

Umarım futbolumuzun üzerine koyarız
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

Çaykur Rizesporlu futbolcu , takım olarak maçında iyi bir ortaya koyduklarını ve her geçen gün daha da gelişen bir oyun sergilemek istediklerini söyledi.

'in 3. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını belirten Çağlayan, "Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatında kazanabilirdik kaybedebilirdik de berabere kaldık. Sezon başı kampından beri iyi çalışan bir ekibiz. Yeni kurulmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık. Geçen sene bu takım ilk yarıda 13 puan almıştı. Bana da bugün hocam şans verdi. Öz eleştiri yapmak gerekirse gole kadar iyi performans sergileyemedim. Bir fırsat yakaladım ve gol atmak nasip oldu. Belki de o golü atmasaydım 45'te oyundan çıkabilirdim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Umarım bu gelişen futbolumuzun üzerine koyarak milli takım arasını da iyi değerlendirerek kalan lig maçlarında puanlar almaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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