01 Eylül 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Hasan Kartal: "Daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar"

Daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2019

'in 3. haftasında 'la 1-1 berabere kalan 'da başkan Hasan , hakemlerin kendileri aleyhine hata yaptığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakemlere değinen , "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip, baktığınızda kesinlikle hatanın bize yönelik olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz." diye konuştu.

Karşılaşmada çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarından bahseden Kartal, "Ekibimiz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun direkten dönüp girmemesi bizim şansızlığımız. Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin bir forvete daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Kartal, "Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar bir ya da iki oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz." dedi.

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