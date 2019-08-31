Hasan Kartal: "Daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar"

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, hakemlerin kendileri aleyhine hata yaptığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakemlere değinen Kartal, "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip, baktığınızda kesinlikle hatanın bize yönelik olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz." diye konuştu.

Karşılaşmada çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarından bahseden Kartal, "Ekibimiz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. Beşiktaş çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun direkten dönüp girmemesi bizim şansızlığımız. Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin bir forvete daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Kartal, "Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar bir ya da iki oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz." dedi.