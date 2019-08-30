30 Ağustos 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor’dan forvete Sırp takviye

Rizespor’dan forvete Sırp takviye
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

’in ilk iki haftasında 6 puanı hanesine yazdırarak sezona iyi bir başlangıç yapan , transferde eksik olan forvet bölgesine iki oyuncu almayı planlıyor. ekibi ilk olarak Sırp forvet 'la anlaşma sağladı.

Yeşil-mavililer; kadrosundaki en güçlü forvet olarak görülen El Kabir'in Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanması ve sezonun ilk yarısını kapatması ardından forvet arayışları daha da hızlandırıldı. , 'ın MOL Fehervar takımında forma giyen ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alarak anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki forvetin bugün takıma katılarak resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon Macaristan'ın MOL Fehervar takımı formasını giyen Sırp oyuncu; lig ve Avrupa maçlarında 49 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı. Genç forvet, milli takımında ise kariyerinde 5 maçta sahaya çıktı.

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