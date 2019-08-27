27 Ağustos 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi

El Kabir ameliyat edildi
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'in ikinci haftasındaki - maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu ameliyat edildi.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, maçında sakatlanan Mostapha 'in Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatının başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ameliyat sonrası Faslı oyuncuya kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın, "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Yeşil-mavili ekipte, Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyun alanının dışına alınmıştı. Ambulansla Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştı.

Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor'dan El Kabir haberine yalanlama Rizespor'dan El Kabir haberine yalanlama
Rize evinde Sivas'ı devirdi Rize evinde Sivas'ı devirdi
El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör