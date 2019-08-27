Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat edildi
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir ameliyat edildi.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Mostapha El Kabir'in Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatının başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ameliyat sonrası Faslı oyuncuya kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın, "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.
Yeşil-mavili ekipte, Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyun alanının dışına alınmıştı. Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştı.
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