Rizespor'dan El Kabir'in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Çaykur Rizespor’un dün evinde oynadığı Demir Gurup Sivasspor maçına ilişkin çıkan ‘El Kabir tesiste unutuldu’ şeklindeki haberler hakkında Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yaptığı açıklamada El Kabir'in sakatlanmasından dolayı ligin ilk 2 haftasında aldıkları 6 puanın sevincinin eksik kaldığı dile getiren Bakır, "Çaykur Rizesporumuz'un ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak bizim ve takımımız adına mutluluk verici. Ama aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir'in durumu bizleri çok üzdü. Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık fakat hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz. El Kabir'e çok üzüldük. Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak" dedi.

Futbolcunun tesislerde unutulması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını, El Kabir'in maç öncesi tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine takım otobüsünün hareket ettiğini dile getiren Bakır yaşanan olayı, "Üzüldüğümüz başka bir nokta ise sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması. Rizespor tesisleri ile stadyum arası 5 dakika sürmüyor. Futbolcu unutuldu diye bir şey olmaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi vardı. Tedavi uzayacağı anlaşılınca takım gecikmesin diye stadyuma hareket etti ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir'in stadyuma gidişine yardımcı oldu. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlarda" ifadeleriyle anlattı.

