25 Ağustos 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Yan Sasse Çaykur Rizespor'da

Yan Sasse Çaykur Rizespor'da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 25.08.2019

, Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi yeni transferi ’yi stadyumda yer alan skorboarddan duyurdu. ekiplerinden Vasco da Gama’dan edilen 22 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı stadyumda izledi.

, Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yi etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz 'nın Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı. Yan Sasse'ye kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
Rize evinde Sivas'ı devirdi Rize evinde Sivas'ı devirdi
Rizespor tek golle güldü Rizespor tek golle güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör