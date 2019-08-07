07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin imzaladı
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019
Spor Toto Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Boldrin'in transfer edilmesi konusunda anlaşıldığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon takımımızın başarısında büyük katkısı olan Fernando Henrique Boldrin'i transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boldrin'e tekrardan 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Boldrin, geçen sezon yeşil-mavili ekipte 30 maçta görev yaptı ve 4 gol attı.
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