07 Ağustos 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin imzaladı

Rizespor'da Boldrin imzaladı
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

Spor Toto Süper lig ekiplerinden , geçen sezon kiralık olarak forma giyen Boldrin ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Boldrin'in edilmesi konusunda anlaşıldığı vurgulanarak, "'umuz geçtiğimiz sezon takımımızın başarısında büyük katkısı olan Henrique Boldrin'i transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boldrin'e tekrardan 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Boldrin, geçen sezon yeşil-mavili ekipte 30 maçta görev yaptı ve 4 gol attı.


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