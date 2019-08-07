07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Boldrin dönüyor
Giriş Tarihi: 07.08.2019
Rize, geçen sezon kiraladığı 30 yaşındaki Brezilyalı on numaranın bonservisi için Kayseri’yle anlaşma sağladı
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Fernando Boldrin'i bu kez bonservisiyle kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibinin, Kayserispor'la anlaşmaya vardığı öğrenilirken; Brezilyalı on numara için 700 bin euro ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki maestronun önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 30 maçta 4 gol, 7 asistle oyrayan Boldrin, 2017'de Steaua Bükreş'ten 1.2 milyon euro'ya Kayserispor'a transfer olmuştu.
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