07 Ağustos 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Boldrin dönüyor

Boldrin dönüyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Rize, geçen sezon kiraladığı 30 yaşındaki Brezilyalı on numaranın bonservisi için ’yle anlaşma sağladı

, geçtiğimiz sezon kiraladığı Fernando Boldrin'i bu kez bonservisiyle kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibinin, 'la anlaşmaya vardığı öğrenilirken; Brezilyalı on numara için 700 bin euro ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki maestronun önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 30 maçta 4 gol, 7 asistle oyrayan Boldrin, 2017'de Steaua Bükreş'ten 1.2 milyon euro'ya Kayserispor'a transfer olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Fernando Boldrin Çaykur Rizespor'a Fernando Boldrin Çaykur Rizespor'a
Mevlüt Erdinç savaşı Mevlüt Erdinç savaşı
Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık Hasan Kartal: "Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör