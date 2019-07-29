Awaziem iddiaları güçlendi

Geçen sezon Çaykur Rize'de gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı stoper Awaziem için Trabzonspor'un nabız yokladığı kaydedildi. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için kiralık formulü devrede...

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Trabzonspor'un toper adayları arasına Awaziem'in de girdiği iddia ediliyordu. Geçen sezon Çaykur Rize'de gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı stoper için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı kaydedildi. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için yönetimin kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi. Awaziem, Rize'de yaptığı çıkışla birçok dev ekibin transfer gündemine girmişti.ÜnalKaraman, 3 kulvarda yarışacakları sezonda geniş bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Parma maçı sonrası konuşan deneyimli çalıştırıcı "Kadro rekabeti önemli. Bunun için transfer şart. Yeni isimlerle kadromuzu rotasyonlu hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.