25 Temmuz 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Diomande Rize’de

Diomande Rize’de
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Rize, Fransa’da Caen’den ayrılan Fildişili ön libero İsmael Diomande’yle 2 yıllık imza attı. 26 yaşındaki futbolcuyu eski Galatasaraylı Drogba ikna etti.

Transferde ince eleyip, sık dokuyan Ç.Rizespor, ön liberoda Azubuike'nin boşluğunu Fransa'dan doldurdu. Yeşil-mavililer, Fransız ekibi Caen'den ayrılan Fildişili İsmael Diomande ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Rize'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Diomande, "Burada oynayan Viera ile arkadaşız. Viera ve Drogba haricinde birkaç futbolcu ile daha konuştum. Viera ve Drogba, Türkiye'deki atmosferden ve taraftarların güzelliğinden bahsettiler. Fildişi 'nda olduğum için az tatil, çok idman yaptım. Buraya hazır geldim. Birçok transfer teklifi vardı. Ben ve ailem Müslüman. Böyle güzel bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm" dedi.

Stoperde de oynayabilen 'un yeni transferi Diomande, geçen sezon 20 maçta forma giydi. 18 kez milli formayı terletti.
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