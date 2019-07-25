25 Temmuz 2019, Perşembe
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Stoperde de oynayabilen Çaykur Rizespor'un yeni transferi Diomande, geçen sezon 20 maçta forma giydi. 18 kez milli formayı terletti.
Diomande Rize’de
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Rize, Fransa’da Caen’den ayrılan Fildişili ön libero İsmael Diomande’yle 2 yıllık imza attı. 26 yaşındaki futbolcuyu eski Galatasaraylı Drogba ikna etti.
Transferde ince eleyip, sık dokuyan Ç.Rizespor, ön liberoda Azubuike'nin boşluğunu Fransa'dan doldurdu. Yeşil-mavililer, Fransız ekibi Caen'den ayrılan Fildişili İsmael Diomande ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Rize'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Diomande, "Burada oynayan Viera ile arkadaşız. Viera ve Drogba haricinde birkaç futbolcu ile daha konuştum. Viera ve Drogba, Türkiye'deki atmosferden ve taraftarların güzelliğinden bahsettiler. Fildişi Milli Takımı'nda olduğum için az tatil, çok idman yaptım. Buraya hazır geldim. Birçok transfer teklifi vardı. Ben ve ailem Müslüman. Böyle güzel bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm" dedi.
Stoperde de oynayabilen Çaykur Rizespor'un yeni transferi Diomande, geçen sezon 20 maçta forma giydi. 18 kez milli formayı terletti.
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