14 Temmuz 2019, Pazar
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Rizespor’dan 4. imza
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Karadeniz ekibi, yeni sezonun 4. transferi olan Sloven orta saha Vetrih’le (28) üç yıllığına anlaştı.
İsmail Kartal'la yeni sezona hazırlanan Çaykur Rize, 4. imzasını attırdı. Daha önce Moroziuk, Atakan ve El Kabir'i renklerine bağlayan yeşil- mavililer, Slovenya ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Melnjak'ın eski takım arkadaşı olan 28 yaşındaki Sloven oyuncu, aldığı doping cezası nedeniyle geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma giymemişti. 16 karşılaşmada 5 golle 2018-2019 sezonunu noktalayan Vetrih, bu yıl ise takımının UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda çıktığı Balzan maçında 90 dakika görev yaptı.
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