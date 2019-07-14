14 Temmuz 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’dan 4. imza

Rizespor’dan 4. imza
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

ekibi, yeni sezonun 4. transferi olan Sloven orta saha Vetrih’le (28) üç yıllığına anlaştı.

'la yeni sezona hazırlanan , 4. imzasını attırdı. Daha önce Moroziuk, Atakan ve El Kabir'i renklerine bağlayan yeşil- mavililer, Slovenya ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Melnjak'ın eski takım arkadaşı olan 28 yaşındaki Sloven oyuncu, aldığı doping cezası nedeniyle geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma giymemişti. 16 karşılaşmada 5 golle 2018-2019 sezonunu noktalayan Vetrih, bu yıl ise takımının Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda çıktığı Balzan maçında 90 dakika görev yaptı.
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