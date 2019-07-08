08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rizespor’da flaş iddia
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Mehmet Topal için hareket geçtiği ve şartları zorladığı ileri sürüldü.
Yaz transfer döneminde en çok konuşulan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor için önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Mehmet Topal'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yeşil-mavililerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 33 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Çaykur Rizespor'un, transferde önceliği yurt dışı olan Mehmet Topal için tüm şartları zorlacağı kaydedildi.
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