08 Temmuz 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’da flaş iddia

Rizespor’da flaş iddia
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

ekibinin, ile sözleşmesini karşılıklı fesheden için hareket geçtiği ve şartları zorladığı ileri sürüldü.

Yaz döneminde en çok konuşulan kulüplerden biri olan için önemli bir iddia ortaya atıldı. ekibinin ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yeşil-mavililerin teknik direktörü 'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 33 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Çaykur Rizespor'un, transferde önceliği yurt dışı olan Mehmet Topal için tüm şartları zorlacağı kaydedildi.
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