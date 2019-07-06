06 Temmuz 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

CANLI | Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması

CANLI | Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Başkanı Hasan Kartal, adı ve ile anılan 'in transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
Transferi askıya alınan Vedat Muriç İstanbul'da Transferi askıya alınan Vedat Muriç İstanbul'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör