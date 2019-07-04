04 Temmuz 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

El Kabir Rize yolunda

El Kabir Rize yolunda
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Faslı golcü El Kabir, Ankaragücü'nden hocası ’ın Rize’sine geliyor.

Rizespor bir yandan Muriç transferiyle uğraşırken, bir yandan da takviye yapıyor. Willem'den genç orta saha Atakan Akkaynak'ı alan Atmaca, esas bombayı El Kabir'le patlatacak. Yeşil-mavililerin, 'ın geçen sezon A.Gücü'nden öğrencisi 30 yaşındaki Faslı golcüyle imza atacağı öğrenildi. Geçen sezon A.Gücü'nde 6 gol atan, Mart ayında sorunlu bir şekilde takımdan ayrılan El Kabir, sezonu İsveç'te Kalmar'da tamamladı.
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