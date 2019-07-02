02 Temmuz 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Vedat Muriç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe...

Vedat Muriç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe...
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Kulüp Başkanı Hasan , için ve 'dan teklif aldıklarını belirterek, "Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz" dedi.

Tesisleri'nde yapılan altyapı seçmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hasan , Kosavalı golcü 'in transferi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Futbolcunun birçok takımdan teklif aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz ve 'dan teklif aldı. Vedat ile ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi. Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. Onu yakalayacağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyuncuları ve istediğimiz bedeli kulüplere sunacağız" diye konuştu.

döneminin sıkıntılı olduğunu belirten Kartal, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi araştıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Bunu da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz 'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kuracağız; bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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