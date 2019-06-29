29 Haziran 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe'ye 3’lü teklif

Kartal’dan 3’lü teklif
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Rizespor İsmail , Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Kartal, , Mehmet Topal ve 'u kadrosunda görmek istiyor.

Rizespor İsmail , Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… , Mehmet Topal ve 'la konuşan Kartal'ın Volkan'a, "Gel kaptanımız ol", Topal'a, "Seninle çalışmak istiyorum", Alper'e de "Yeniden benimle çalışmak istersen senin için tüm şartları zorlarım" dediği belirtildi.

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