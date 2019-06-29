İsmail Kartal’dan Fenerbahçe'ye 3’lü teklif

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Kartal, Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Alper Potuk'u kadrosunda görmek istiyor.

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencileriyle görüşmeler gerçekleştirdi… Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Alper Potuk'la konuşan Kartal'ın Volkan'a, "Gel kaptanımız ol", Topal'a, "Seninle çalışmak istiyorum", Alper'e de "Yeniden benimle çalışmak istersen senin için tüm şartları zorlarım" dediği belirtildi.