19 Haziran 2019, Çarşamba
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Ç. Rizespor'da bombalar hazır
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Atmaca, Akhisar’dan Manu, A.Gücü’nden Pinto, Boyd ve Orgill’le ilgileniyor. D.Kiev’den kiralanan Moroziuk’un da bonservisi alındı.
Yeni sezonda büyük hedefler koyan Rizespor, transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfere start veren Atmaca, listesindeki Akhisar'dan Manu, A.Gücü'nden Pinto, Boyd ve Orgill'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Başkan Hasan Kartal da transferde çok titiz davrandıklarını söyledi. Karadeniz ekibi ayrıca, devre arası D.Kiev'den kiraladığı 31 yaşındaki Ukraynalı sağ bek Moroziuk'al 2 yıllık imza attı.
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