19 Haziran 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Ç. Rizespor'da bombalar hazır

Rize’de bombalar hazır
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

, ’dan , A.Gücü’nden , ve ’le ilgileniyor. D.Kiev’den kiralanan ’un da bonservisi alındı.

Yeni sezonda büyük hedefler koyan , transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfere start veren , listesindeki 'dan , A.Gücü'nden , ve 'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Başkan Hasan Kartal da transferde çok titiz davrandıklarını söyledi. ekibi ayrıca, devre arası D.Kiev'den kiraladığı 31 yaşındaki Ukraynalı sağ bek 'al 2 yıllık imza attı.
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