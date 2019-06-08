İsmail Kartal Alper ve Emrah’ı istiyor

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Erzurum'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Erzurum'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.