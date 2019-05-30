30 Mayıs 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

Rizespor'da İsmail Kartal dönemi
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

, ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

'de ikinci yarının flaş ekibi , Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.

Bir dönem 'yi de çalıştıran İsmail Kartal, son olarak MKE Ankaragücü'nün başında görev yapmıştı.

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