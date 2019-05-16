17 Mayıs 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Resmen açıklandı! Rizespor - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Resmen açıklandı! Rize - G.Saray maçı tekrarlanacak mı?
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ile oynadıkları maçın tekrarı için 'na (TFF) yaptıkları başvurunun uygun görülmediğini açıkladı.

'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti. Başkan Kartal, daha sonra 'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."

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