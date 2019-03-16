16 Mart 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Final sınavımız

Final sınavımız
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Başkan Kartal, ’da ligdeki gidişatı belirleyeceklerini vurgulayarak, “Konya’da kazanarak, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz” dedi

'de ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaparak, son 8 maçta 19 puan toplayan Rizespor, bugün 'dan da zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Başkan Hasan Kartal, kümede kalma yarışının zorlaştığını belirterek, Konya maçının önemine değindi. Başkan Kartal, "İlerleyen haftalarda sıkıntıya girmemek için bu dönem çok değerli. Ligde kalma yarışında özellikle deplasmanda kazanılacak puanlar işimizi kolaylaştıracak. Konya'da kazanarak, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Bu maç bizim ligdeki gidişatımızı şekillendirecek" dedi. TARAFTARLARIN verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Hasan Kartal, "İç saha ve dış sahada artık ciddi bir taraftar potansiyelimiz oluştu. Onların gücü bizi saha içinde diri tutuyor. Tek isteğimiz, sonuçlar ne olursa olsun bu bütünlüğümüzün bozulmaması. Taraftarı olan bir 'un neden büyük hedefleri olmasın" diye konuştu.

RIZESPOR'DA AATIF MÜJDESİ

Başkan Hasan Kartal, Konyaspor maçı öncesi tedavisi süren Petrucci dışında takımda eksik futbolcu bulunmadığını açıklarken, bir de müjde verdi. Başkan Kartal, son Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Faslı yıldızları 'nun kadroda yer aldığını söyledi.

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