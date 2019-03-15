Çaykur Rizespor Konya'dan galibiyetle dönmek istiyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Atiker Konyaspor deplasmanında kazanarak, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, kazanarak alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istediklerini söyledi.
Kartal, yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları çıkışın kendilerini düşme hattının üzerine çıkardığını belirtti.
Ligin ikinci yarısında kümede kalma yarışının zorlaştığını ifade eden Kartal, "İlerleyen haftalarda herhangi bir sıkıntıya girmemek için bu dönem çok değerli. Ligde kalma yarışında özellikle deplasmanda kazanılacak puanlar işimizi kolaylaştıracak. Atiker Konyaspor deplasmanında kazanarak, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Bu maç bizim ligdeki gidişatımızı şekillendirecek." ifadelerini kullandı.
Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Kartal, "Özellikle ligin ilk yarısında alınan kötü sonuçların ardından camianın bize güvenmesi ve sahip çıkması, bizi çok mutlu etti. Devre arasında takım ile şehrin bütünlüğünü artırarak iyi işler yaptık. İç saha ve dış sahada artık ciddi bir taraftar potansiyelimiz oluştu. Onların gücü bizi saha içinde diri tutuyor. Tek isteğimiz, sonuçlar ne olursa olsun bütünlüğümüzün bozulmaması. Bu bütünlük bizi daha ileriye taşıyacak. Taraftarı olan bir Çaykur Rizespor'un neden büyük hedefleri olmasın." diye konuştu.
Kartal, Atiker Konyaspor maçı öncesi tedavisi süren Petrucci dışında takımda eksik futbolcu bulunmadığını, son iki müsabakada sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Aatif Chahechouhe'nun ise kadroda yer aldığını sözlerine ekledi.
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