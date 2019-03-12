12 Mart 2019, Salı
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BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Hasan Kartal, başarılı teknik direktörleri Okan Buruk'un kulüpteki geleceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'la devam etmek istediklerinin altını çizen Kartal, "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem devam etmenin faydalı olacağı yönündedir" diye konuştu.
Rize hedef büyüttü
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Başkan Hasan Kartal, “Gelecek sezon inşallah yukarılara oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Bunun çalışmalarına başladık” diye camiaya müjde verdi.
Ligde 10 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri'yi de 3-0'la geçen Rizespor, gözünü üst sıralara dikti. Başkan Hasan Kartal, sezon başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Ara transferde aldığımız oyuncuların hepsi yerine oturdu. Şu anda iyiye doğru gidiyoruz" dedi. Son 8 maçta 19 puan toplayan takımın gelecek sezon üst sıralara oynayacağını müjdeleyen Başkan Kartal, "Gelecek sezon inşallah yukarıya oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Çalışmalara başladık" bilgisini verdi.
BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Hasan Kartal, başarılı teknik direktörleri Okan Buruk'un kulüpteki geleceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'la devam etmek istediklerinin altını çizen Kartal, "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem devam etmenin faydalı olacağı yönündedir" diye konuştu.
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