11 Mart 2019, Pazartesi
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KAYSERİ DİEĞE TAKILDI
Atmaca, ikinci yarıya da golle başladı. 56'da Samudio, Melnjak'ın ortasını ağlarla buluşturdu: 2-0. 60'ta Kayseri'de Umut Bulut'un füzesi üst direkten döndü. 66'da Vedat Muriç penaltıdan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü penaltıdan filelerle buluşturdu: 3-0. 72'de Deniz'in aşırtma vuruşunu Awaziem çizgiden çıkardı. 83'te bu sefer Kravets'in şutu üst direkten dönerken, Karadeniz ekibi son 8 maçta 6. zaferinin altına imza attı.
Rize coştu bir kere
Giriş Tarihi: 11.03.2019
İkinci yarının flaş ekibi Atmaca, dolu tribünler önünde Muriç’in 2 ve Samudio’nun golleriyle zafere ulaştı. Karadeniz ekibi ligde ikinci yarıda 8 maçta, 19 puan topladı
Süper Lig'de Rize kasırgası dinmiyor. Yeşil-mavililer, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı, 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor'u da eli boş gönderdi. Karadeniz ekibi 22'de Boldrin'in vuruşunda Lung'dan dönen topu tamamlayan Muriç'le öne geçti: 1-0. 36'da Deniz'in yaklaşık 30 metreden füzesini, kaleci Gökhan müthiş bir refleksle ağlara giderken çeldi.
KAYSERİ DİEĞE TAKILDI
Atmaca, ikinci yarıya da golle başladı. 56'da Samudio, Melnjak'ın ortasını ağlarla buluşturdu: 2-0. 60'ta Kayseri'de Umut Bulut'un füzesi üst direkten döndü. 66'da Vedat Muriç penaltıdan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü penaltıdan filelerle buluşturdu: 3-0. 72'de Deniz'in aşırtma vuruşunu Awaziem çizgiden çıkardı. 83'te bu sefer Kravets'in şutu üst direkten dönerken, Karadeniz ekibi son 8 maçta 6. zaferinin altına imza attı.
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