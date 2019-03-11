11 Mart 2019, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rize coştu bir kere

Rize coştu bir kere
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

İkinci yarının flaş ekibi Atmaca, dolu tribünler önünde Muriç’in 2 ve ’nun golleriyle zafere ulaştı. ekibi ligde ikinci yarıda 8 maçta, 19 puan topladı

'de kasırgası dinmiyor. Yeşil-mavililer, eski teknik direktörleri 'ın çalıştırdığı, 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 'u da eli boş gönderdi. ekibi 22'de Boldrin'in vuruşunda Lung'dan dönen topu tamamlayan Muriç'le öne geçti: 1-0. 36'da Deniz'in yaklaşık 30 metreden füzesini, kaleci Gökhan müthiş bir refleksle ağlara giderken çeldi.

KAYSERİ DİEĞE TAKILDI

Atmaca, ikinci yarıya da golle başladı. 56'da , Melnjak'ın ortasını ağlarla buluşturdu: 2-0. 60'ta 'de 'un füzesi üst direkten döndü. 66'da Vedat Muriç penaltıdan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü penaltıdan filelerle buluşturdu: 3-0. 72'de Deniz'in aşırtma vuruşunu Awaziem çizgiden çıkardı. 83'te bu sefer Kravets'in şutu üst direkten dönerken, Karadeniz ekibi son 8 maçta 6. zaferinin altına imza attı.
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