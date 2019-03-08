08 Mart 2019, Cuma
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"Kayserispor’u Rize’den eli boş göndereceğiz"
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Süper Lig'de 2. yarının iki flaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk edecek.
6 maçlık yenilmezlik serisi Kadıköy'de son bulan Atmaca, 10 maçtır bileği bükülmeyen rakibini eli boş göndermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını ve ceza getirecek hareketlerden kaçınmasını istiyoruz" dedi.
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