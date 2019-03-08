08 Mart 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

"Kayserispor’u Rize’den eli boş göndereceğiz"

Kayserispor’u Rize’den eli boş göndereceğiz
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'de 2. yarının iki flaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta , 'u konuk edecek.

6 maçlık yenilmezlik serisi 'de son bulan Atmaca, 10 maçtır bileği bükülmeyen rakibini eli boş göndermek istiyor. Teknik direktör , "Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını ve ceza getirecek hareketlerden kaçınmasını istiyoruz" dedi.
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