05 Mart 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Sakatlığı bulunan Azubuike idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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