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Çaykur Rizespor’da kilit maç Malatyaspor
Giriş Tarihi: 21.02.2019
İkinci yarıda 5 maçta 13 puanla sonunculuktan kurtulan Atmaca’da Okan Buruk, “Hedefimiz üst sıralar. Bunun için Malatya maçı çok önemli” dedi.
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalarında oynayacakları kritik Yeni Malatyaspor maçı öncesinde, hem rehavet uyarısı yaptı hem de takımının rotasını çizdi. Süper Lig'de son 5 maçında 13 puan toplayarak, sonunculuktan kurtulan ve 25 puanla 12.'liğe yerleşen takımının henüz hiçbir şey kazanmadığını vurgulayan Buruk, "2. yarıdaki galibiyetler bizi yukarı taşıdı ama halen düşme hattının bir puan üstündeyiz. Hedeflerimizi daha yukarısı olarak seçtik. Buna ulaşmak için Malatya maçı çok önemli. Moralliyiz ve kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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