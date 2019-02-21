21 Şubat 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor’da kilit maç Malatyaspor

Çaykur Rizespor’da kilit maç Malatyaspor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2019

İkinci yarıda 5 maçta 13 puanla sonunculuktan kurtulan Atmaca’da , “Hedefimiz üst sıralar. Bunun için Malatya maçı çok önemli” dedi.

Rizespor , sahalarında oynayacakları kritik maçı öncesinde, hem rehavet uyarısı yaptı hem de takımının rotasını çizdi. Süper Lig'de son 5 maçında 13 puan toplayarak, sonunculuktan kurtulan ve 25 puanla 12.'liğe yerleşen takımının henüz hiçbir şey kazanmadığını vurgulayan Buruk, "2. yarıdaki galibiyetler bizi yukarı taşıdı ama halen düşme hattının bir puan üstündeyiz. Hedeflerimizi daha yukarısı olarak seçtik. Buna ulaşmak için Malatya maçı çok önemli. Moralliyiz ve kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

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