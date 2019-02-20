Rizespor temkinli
Rizespor’un Brezilyalı maestrosu Boldrin, 5 maçta 13 puan toplamalarına rağmen, “Tehlike devam ediyor” diye uyarı yaptı.
İkinci yarının flaş ekibi Rizespor'un Brezilyalı yıldızı Fernando Boldrin, rehavet uyarısında bulundu. Başarılı Teknik Direktörleri Okan Buruk'u öven 29 yaşındaki maestro, "Herkes bu işe inandı. Takıma katılan kaliteli oyuncular, mevcut kaliteli oyuncularla birleşince, iyi bir grup oluştu. Bulunduğumuz konum ilk yarıya oranla iyi gibi görünse de tehlike devam ediyor. İlk görevimiz, hızlı şekilde üst sıralara tırmanmak. Bu takım hiçbir şekilde alt lige düşmeyi hak etmiyor. Hazırlıklarımız sürüyor. Sahamızda oynayacağımız Malatyaspor maçını inşallah kazanırız" diye konuştu.
YENİLERDEN 4 GOL KATKISI
Rizespor, 2. devrede 5 haftada, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bu gollerin 4'ünü ise devre arasında takıma katılan futbolculardan geldi. Yeni transferlerden Melnjak ve Nakoulma Akhisarspor'a, Aatif ve Azubuike ise Bursaspor'a karşı skor üretmeyi başardı.
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